Reggio Calabria: grosso ramo crolla vicino al Girasole, pericolo scampato (per ora…) | FOTO

StrettoWeb

Pericolo al Girasole a Reggio Calabria per un grosso ramo di un grande albero, caduto all’interno della struttura. La struttura, ormai abbandonata da anni si trova all’intersezione tra via Itria e via Messina nella zona sud della città. Il Comune sta provando a vendere il Girasole con un’asta pubblica per ridare una nuova vita alla struttura.

Per fortuna che il grosso ramo è caduto in una zona non aperta al transito dei pedoni perchè altrimenti sarebbe successa una tragedia come purtroppo accaduto un anno fa sempre in quella zona dove un albero è caduto schiacciando un noto avvocato di Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.