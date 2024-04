Reggio Calabria, giovane partorisce e i parenti vengono a trovarla dalla Puglia: “ma come fai a vivere in questo schifo? Torna a casa…”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente alla gravissima emergenza rifiuti che purtroppo a Reggio Calabria sta diventando un dramma per i residenti. Il lettore, di origini pugliesi, confessa ai microfoni di StrettoWeb di essere esasperato e schifato dalle condizioni in cui versa la città e non per la mentalità dei reggini che sono accoglienti e gentili, ma per lo schifo che c’è in città per rifiuti e voragini.

Il signore è venuto in città dalla Puglia per trovare la figlia che da 14 giorni ha avuto un bimbo e si vergogna di accogliere i parenti che verranno domani dalla Puglia per lo schifo di spazzatura, puzza, topi e rifiuti che invadono il portone di casa.

“Ho detto a mia figlia chi glielo fa fare a vivere in questo schifo di città pregandola di tornare in Puglia. Ormai conosco le strade di Reggio Calabria per la presenza di voragini ovunque dal centro storico alle periferie. Sui reggini nulla da dire anzi sono super contento per l’accoglienza che hanno ma per le condizioni della città non vedo l’ora di tornarmene in Puglia. Mia figlia paga le tasse per non avere il minimo servizio, è uno schifo!!.

“Buongiorno, volevo segnalare l’ennesimo disservizio nella raccolta rifiuti a Reggio Calabria. Sono circa 11 giorni che non effettuano la raccolta della spazzatura presso la via Contrada Livari Inferiore a Ravagnese numero 20 e questo crea un enorme disagio e la presenza di topi. Chiedo un intervento con la massima urgenza. Provo vergogna nell’invitare i parenti provenienti dalla Puglia. Grazie”.

