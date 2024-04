Reggio Calabria, gemellaggio tra il Piria e il Capoluogo Brogna

StrettoWeb

I promoter territoriali dell’ITE Piria Ferraris Da Empoli di Reggio Calabria protagonisti della visita guidata effettuata dall’Istituto Comprensivo Capoluogo Brogna di Polistena. L’attività di gemellaggio, fortemente voluta dall’ avv. Anna Rita Galletta, dirigente delle due Istituzioni scolastiche, ha rappresentato un’esperienza culturale molto significativa e soprattutto apprezzata da studenti e docenti coinvolti. La Dirigente, coadiuvata dalla referente dell’indirizzo Turismo prof.ssa Luciana Siviglia, ha mobilitato 180 studenti conducendoli tra le bellezze artistiche e culturali della città di Reggio Calabria.

Una mattinata intensa in cui l’accoglienza degli studenti delle terze classi del corso Turismo ha rappresentato un momento di approfondimento delle conoscenze ma anche di socialità.

I ciceroni, accompagnati dai docenti Arienti, Diano, Errigo, Esposito, Siviglia, Spanò, hanno sapientemente guidato i ragazzi in visita tra le sale espositive del Museo Archeologico di Reggio Calabria, soffermandosi sui reperti più rilevanti e sulla storia della colonizzazione greca in Calabria, per poi proseguire il viaggio lungo le bellezze del lungomare Falcomatà, dalle Tombe Ellenistiche alle Terme Romane, ed infine raggiungere il Duomo della città. “Sono orgogliosa dell’iniziativa che è stata posta in essere e che è stata subito raccolta da entrambe le scolaresche”- ha affermato la Dirigente – “un’esperienza positiva che sono certa rappresenterà per ognuno di noi, nel proprio cuore, un momento importante della nostra vita”.

