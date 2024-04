Reggio Calabria: erogazione dell’acqua con il contagocce a Pellaro, cittadini esasperati

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione per evidenziare un grave problema relativamente alla carenza idrica a Occhio di Pellaro, nella zona sud di Reggio Calabria. Il cittadino indignato afferma: “Buongiorno, abito nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente a Occhio di Pellaro salendo per la masseria degli aranci, stiamo vivendo un disservizio continuo con mancanza di acqua anche intere giornate da oltre una settimana. Ieri e oggi 25 aprile 2024 neanche un goccio d’acqua. Ho chiamato più volte il numero verde ma a ogni chiamata aprono una segnalazione senza dare alcuna risposta in merito vergognoso a dir poco. L’acqua è un bene primario e il costo al cittadino è alquanto salato. Girando con la macchina non ho intravisto alcuni lavori o operai anche per capire i tempi, quindi lascio immaginare i disagi per noi residenti specialmente anziani e bambini. Confido nella vostra professionalità per dare voce alle esigenze di questa comunità che sicuramente le istituzioni come sempre hanno abbandonati senza un preavviso. Grazie e scusate per lo sfogo”.

