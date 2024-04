Reggio Calabria, un cittadino: “grazie alla Municipale, ripristinata l’educazione fuori da una scuola. Un’altra città è davvero possibile”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera ringraziando la Polizia Municipale di Reggio Calabria e il comandante Zucco sempre attento alle problematiche dei cittadini. Ecco il testo della lettera:

“Chiedo a codesta spettabile redazione di voler pubblicare questa mia lettera, che altro non è un ringraziamento ed un invito. Un ringraziamento a tutto il personale della polizia locale, in particolar modo al Dr. Zucco, che ha prontamente accolto una segnalazione in cui si chiedeva l’intervento di personale in divisa per presidiare e ristabilire le normali regole di educazione civica e di rispetto del codice della strada nei pressi di un plesso scolastico molto frequentato della zona nord della città. Un invito a tutti quei cittadini reggini che sperano in un futuro migliore per questa città e che credono che questo futuro migliore possa passare anche, e soprattutto, attraverso la legalità, ed rispetto del vivere civile, che già basterebbero a comporre delle ottime referenze per lo sviluppo dell’economia locale”.

