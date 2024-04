Reggio Calabria, cantiere di via Diana abbandonato: parecchi disagi per i residenti

StrettoWeb

Da ormai diversi mesi il cantiere di via Diana a Reggio Calabria è completamente abbandonato e questo crea parecchi disagi ai residenti della zona. Nella via era previsto il rifacimento del basolato però in corso d’opera durante i lavori di scavo per trovare le tubature cosi come previsto dal progetto, è sorto qualche imprevisto.

I lavori sono stati quindi fermati per rifare il progetto delle tubature che passano in un altro posto rispetto a come si pensava inizialmente e ancora dopo mesi non è stato aggiornato il progetto e quindi i lavori sono fermi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.