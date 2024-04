Reggio Calabria, Andrea Fuda nuovo Presidente dell’Associazione studentesca Themis

StrettoWeb

È Andrea Fuda il nuovo Presidente dell’Associazione studentesca Themis. Succede a Cristian Longo, attuale membro del Nucleo di Valutazione dell’UniRC. Il neo Presidente è stato eletto all’unanimità il 23 aprile, durante l’assemblea dei membri dell’associazione. La sua prima esperienza politica inizia da Vicepresidente di Themis e alle ultime elezioni interne di giugno 2023, è stato eletto con il pieno di voti, ben 247, come rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane.

Il giovane rappresentante si è dimostrato valido e intraprendente fin dal primo momento, riuscendo a guadagnare la stima e la fiducia di tutti i membri dell’associazione, dei suoi colleghi e di tutti gli studenti, contraddistinguendosi per il suo carattere, sempre altruista e umile. Fuda da un anno a questa parte è in prima linea con passione e impegno per la tutela dei diritti degli studenti e delle studentesse dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Le sue prime parole da Presidente

Queste le prime parole del neo-eletto presidente: “sono orgoglioso e al tempo stesso emozionato per questo nuovo importante incarico da Presidente dell’Associazione Themis, da oggi il mio impegno sarà più forte di prima, perché essere rappresentante di questa associazione è un grande onere, dopo quasi 8 anni dalla fondazione sono il sesto presidente della Themis e il mio monito sarà impegnarmi come hanno fatto tutti i miei predecessori. Il nostro impegno non si fermerà all’università ma siamo ambiziosi, con lo sguardo sul territorio metropolitano, per creare opportunità di crescita per noi giovani studenti. Ringrazio il mio predecessore Cristian Longo e il mio amico Girolamo Giovinazzo, che hanno creduto in me fin dal primo momento”.

