Reggio Calabria, allarme per la copertura dell’Annunziata: “è incredibile, rischia di crollare tutto e siamo in pieno centro” | FOTO

Un lettore di StrettoWeb ha inviato una segnalazione relativamente alla situazione di grande pericolo presente sul Viale Umberto Boccioni e via argine destro Annunziata a Reggio Calabria. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, l’asfalto che copre il torrente Annunziata rischia di crollare ed è impraticabile per gli automezzi.

“Buongiorno, vorrei segnalare la condizione di degrado in cui versa la copertura del torrente Annunziata nel tratto tra il piazzale Mino Reitano in direzione mare. Si tratta di strade molto trafficate ed usate quotidianamente da migliaia di automobilisti e motociclisti che purtroppo devono ogni giorno scontrarsi con le condizioni del manto stradale che presente pezzi di asfalto mancanti e buche pericolose”.

“Le automobili sono obbligate a prendere le buche con danni alle ruote e sospensioni ed ancora peggio è la situazione per i motociclisti che rischiano di perdere il controllo del mezzo e cadere con conseguenze fisiche ed infortuni”.

“Si tratta, come si può evincere dalle foto allegate, di una situazione di grave pericolo in piena città cui nessuno sembra fare attenzione, una situazione di vero rischio per la sicurezza stradale che andrebbe affrontata e risolta a vantaggio degli utenti stradali reggini, costituendo anche un pessimo biglietto da visita per la città vista la posizione centrale. Grazie direttore!”.

