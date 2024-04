Reggio: “ti brucio il ristorante, tu e i tuoi figli siete morti”. Dice no al pizzo, la risposta è sorprendente

StrettoWeb

La sua storia è nota da anni. E’ una storia di coraggio. Di voglia di combattere e denunciare. E’ diventata virale, superando anche i confini locali. E’ quella che vede come protagonista lo Chef Giuseppe Trimboli, socio di GOEL Bio e proprietario del ristorante “La Collinetta” a Martone (Reggio Calabria). Negli anni ha ricevuto varie lettere di minacce, per non aver detto “no” al pizzo. E ora ha trovato anche il sostegno della sua comunità.

A raccontare la storia è la nota pagina social “Storie degli Altri”. “Lui è Pino Trimboli, vive a Martone, in Calabria. Ha aperto il suo ristorante nel 1998, lo gestisce da anni con l’aiuto della famiglia. A un certo punto è finito nel mirino della ‘ndrangheta, ma ha deciso di non piegarsi: ha detto no al pizzo e ha denunciato”, si legge. “Pino ha ricevuto un sostegno inaspettato, dalla cooperativa di cui fa parte, dalle istituzioni e soprattutto da tutta la popolazione. Il processo va avanti da cinque anni, Pino ha deciso che se mai avrà un risarcimento, lo donerà al Fondo di solidarietà attentati. Ha fiducia nella giustizia, ma ancor più nell’umanità: ha visto tante persone schierarsi al suo fianco, pronte a sfidare la paura in nome di un ideale fondato sull’unione e sulla solidarietà”, si legge.

Il racconto della sua testimonianza è significativo del suo coraggio. “Il mio ristorante è tutta la mia vita: c’è la cucina di mamma Rosa, di mia moglie, l’impegno di anni della mia famiglia. Poi un giorno ho ricevuto una lettera: se non paghi 50 mila euro ti brucio il ristorante. Tu e i tuoi figli siete morti. Ne sono arrivate altre, erano insistenti. Volevano il frutto del mio lavoro onesto. So cosa si rischia a dire di no al pizzo, ma non potevo accettare. Li ho denunciati“, rivela.

Da qui, la scoperta. Piacevole scoperta. Non così scontata. Forse sempre meno scontata, è l’augurio e la speranza, anche perché sempre più forte è la volontà di denunciare. “Credevo di iniziare una battaglia da solo – continua Trimboli – invece la cooperativa di cui faccio parte mi ha subito sostenuto. Sindaci, imprenditori, rappresentanti di istituzioni, una folla di persone comuni si sono riversate nel nostro ristorante. Incurante dei rischi, la bella gente di qua ha riempito il mio locale per mesi. Lo fanno ancora oggi. Si sono schierati attorno a noi come uno scudo umano. Ci hanno fatto sentire protetti: insieme potevamo farcela. Ribellarsi insieme è il modo più intelligente di reagire: questo è il mio messaggio a chi si trova in simili situazioni”.

