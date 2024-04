Meravigliose ranette arboricole in pericolo: “continui attacchi da malintenzionati, aiutatemi” | FOTO

StrettoWeb

E’ un grido d’allarme disperato quello di una donna di Laino Borgo (Cosenza) che ha scritto a StrettoWeb per chiedere aiuto. La volontà della signora è quella di salvare una serie di meravigliose ranette arboricole “che si sono insediate davanti la mia abitazione ma sono esposte ad attacchi di malintenzionati per distruggerle. Abito lungo la Nazionale, e qualcuna viene investita. Ho provveduto a mettere mattoni forati per dare loro un rifugio sicuro ma delinquenti si avvicinano per manomettere e cercare di rompere i mattoni. Vi ringrazio per il vostro sostegno e spero in un intervento da parte di chi di competenza. Grazie mille“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.