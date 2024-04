Piloti per Passione, week end impegnativo per la scuderia di Sambatello

StrettoWeb

Week end impegnativo per i piloti della scuderia di Sambatello, Piloti per Passione, presenti alla prima gara di supersalita a Monte Erice (TP) ed allo slalom di San Biagio Platani (AG). Giuseppe Aragona, Domenico Chirico, Roberto Megale e Rocco Porcaro già da qualche giorno sono sul tratto di strada che da Valderice porta ad Erice e che ospita la prima gara di supersalita, novità in questo 2024, notevolmente motivati a conquistare ottimi risultati in ottica del campionato pur sapendo il difficile compito che li attende visto gli agguerriti avversari presenti.

Mentre Bruno Fallara sarà presente allo slalom di Agrigento per portare a termine gli ultimi accorgimenti sulla sua potente 127 che quest’anno li vedrà impegnati nel campionato italiano slalom a partire dal 12 Maggio. Mentre l’attenzione di tutto il gruppo della scuderia Piloti per Passione è rivolto alla preparazione dell’8° slalom di Gambarie, quest’anno valido per il campionato italiano e per la coppa italia 4^ zona, in programma per il 26 Maggio p.v.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.