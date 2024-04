Paura sull’autostrada Palermo-Catania: auto in fiamme

StrettoWeb

Un’auto è andata in fiamme questa mattina tra le gallerie di Trabia e Termini Imerese sull’autostrada Palermo-Catania. La vettura, una Peugeot 206, stava percorrendo il tratto autostradale quando per cause in corso di accertamento dal vano motore è partito un incendio. Il conducente si è messo in salvo e diversi automobilisti hanno lanciato l’allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e gli agenti della polizia stradale.

