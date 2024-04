Parcheggi di interscambio a Messina: 4 restano gratis | DATE

StrettoWeb

Novità per quanto riguarda i parcheggi a Messina. Lo spazio destinato alla sosta di “Bordonaro”, “Europa Est”, “Europa centro” e “San Cosimo” resteranno gratis fino al 30 giugno. In attesa dell’apertura del parcheggio di Via Catania, che dovrebbe essere usufruibile proprio dal 24 aprile prossimo e con tanto di sbarra elettronica già pronta, la gratuità dei parcheggi è stata prorogata con l’approvazione della delibera n.158.

Anche il parcheggio “Ex Gasometro” sarà affidato ad Atm e sarà gratis fino al 31 agosto 2024.

