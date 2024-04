Occhiuto: “auguri all’amico Bardi”

StrettoWeb

“L’amico Vito Bardi si appresta ad essere nettamente riconfermato per il secondo mandato da presidente della Regione Basilicata. Dopo il recente successo del presidente Marsilio in Abruzzo, viene premiato il buongoverno di Forza Italia. I lucani hanno riposto il loro futuro nelle mani migliori, optando per la soluzione politica più solida, affidabile e credibile. Al presidente Bardi va il mio caloroso augurio di buon lavoro e l’impegno a proseguire in una sana collaborazione fra due Regioni del Sud confinanti e vicine”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

