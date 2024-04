Nuoto, l’Aqa Cosenza vince il “IV Trofeo Sergio Mirante”

StrettoWeb

Ancora una volta è la società Aqa Cosenza a vincere, con un punteggio altissimo (70911, 20), uno dei tornei di nuoto master più attesi della stagione. Quello dedicato ad un giovane tecnico e nuotatore che tanto ha fatto per il nuoto in Calabria: Sergio Mirante. La manifestazione organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto si è svolta nella piscina Cassiodoro di Squillace e ha visto la partecipazione di circa duecento atleti in rappresentanza di dodici società calabresi, quattro siciliane, una molisana e una pugliese. Il gradino più alto del podio è stato conquistato dall’AQA Cosenza con 70911,20 punti che ha preceduto il Gruppo Atletico Sportivo con 52281,58 punti e la Calabria Swim Race con 42910,92 punti. Soddisfatto, ovviamente, il presidente Francesco Manna che ha voluto ricordare Sergio e ringraziare il papà, Patrizio, ed i familiari che ogni anno “riescono ad organizzare un torneo master molto partecipato e riuscito”.

Al termine della gara, le premiazioni agli atleti Aqa e gli abbracci di tutti gli sportivi. Con i complimenti di uno dei tecnici Davide Zicarelli “per gli ottimi risultati individuali che hanno permesso alla società di salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Anche in questa manifestazione abbiamo ottenuto, oltre al primo posto, anche diversi record regionali, dalla rana ai 100 stile fino ai 100 e 200 delfino ed alla staffetta 160-199 4×100. Siamo già proiettati e pronti per il prossimo evento che è il campionato regionale estivo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.