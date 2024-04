Morto Enrico Trobia, guidò la Chiesa valdese a Vittoria

StrettoWeb

È morto a Vittoria il pastore valdese Enrico Trobia. Aveva 97 anni. Era stato alla guida della Chiesa valdese di Vittoria dal 1969 al 2008. La celebrazione funebre si è svolta ieri nel tempio valdese, in via Garibaldi, risalente agli inizi del secolo scorso. Trobia aveva iniziato il suo ministero pastorale in Puglia e in Calabria, a Corato, Cosenza, Orsara di Puglia, Foggia.

Aveva anche coordinato gli interventi della chiesa valdese durante il terremoto in Irpinia nel 1980. Era stato presidente del Distretto meridionale delle chiese valdesi e metodiste. Memorabile anche il suo impegno nelle manifestazioni pacifiste degli anni Ottanta, contro l’installazione dei missili Cruise nell’ex base Nato di Comiso.

Al rito funebre erano presenti il pastore Bruno Gabrielli, che ha collaborato a lungo con lui e che ha tenuto il sermone per ricordarlo, la pastora metodista Dorothea Muller, la diacona Monica Natali, alcuni membri delle chiese valdesi e metodiste di Riesi e di Scicli, il presidente del consiglio di Chiesa, Franzo Trovato, Giovanna Scifo e altri. Erano presenti anche i figli Arturo, Nadia e Sergio Paolo.

