Mo: Ynet, per Israele negoziati danneggiati da ritiro Khan Younis e aiuti a Gaza

Tel Aviv, 10 apr. (Adnkronos) – Il ritiro dei militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) da Khan Younis e l’ingresso di maggiori aiuti nella Striscia di Gaza sarebbero, secondo Israele, le ragioni che hanno portato al fallimento dell’accordo con Hamas per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Lo scrive il sito di Ynet citando funzionari israeliani secondo i quali ora Hamas non scenderà a compromessi e queste concessioni ”hanno realmente danneggiato i negoziati”.

“Abbiamo rinunciato alla nostra forte merce di scambio per niente” e ora la posizione di Hamas è ancora più difficile da decifrare, scrive Ynet citando “fonti israeliane”. ”Hamas insiste con le sue richieste per la fine della guerra e il ritiro delle truppe, ed è determinato a giocare brutti scherzi con i mediatori”, aggiungono le fonti.

