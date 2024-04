Mo: Sinistra per Israele, ‘condannare Iran ma Netanyahu usi saggezza’

StrettoWeb

Rom, 14 apr. (Adnkronos) – “L?attacco di guerra, massiccio e potenzialmente mortale, mosso questa notte dal regime iraniano contro lo Stato di Israele va condannato da tutto il mondo con forza”. Così l’associazione ‘Sinistra per Israele’ che ha raccolto nei giorni scorsi circa 2000 firme per il manifesto ‘Dal 7 ottobre alla pace’.

“Esso è il culmine di un progetto di distruzione di Israele portato avanti dall?Iran sin dagli albori della rivoluzione khomeinista, armando e finanziando tutti movimenti terroristici nemici di Israele in Medio Oriente, da Hamas a Hezbollah al Jihad. Con altrettanta forza bisogna chiedere al governo di Israele di utilizzare la stessa saggezza che utilizzò il governo israeliano presieduto da Shamir nel 1991, non rispondendo al bombardamento iracheno attuato con missili Scud, anche ascoltando il punto di vista degli alleati che stanotte hanno aiutato Israele a difendersi”.

“Sinistra per Israele non ha mai lesinato e non lesina critiche alle politiche della destra israeliana, e da anni dunque a Netanyahu, rimaniamo da sempre fedeli alla linea di due popoli due stati, due diritti e due democrazie. Ma non affiancheremo mai – conclude la nota- chi appoggia o minimizza qualsiasi progetto di distruzione dello Stato di Israele, così come oggi chiediamo il cessate il fuoco a Gaza con il contestuale rilascio dei rapiti israeliani”.

