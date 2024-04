Mo: S.Craxi, ‘risposta Israele non andrebbe incontro a esigenza sicurezza suo popolo’

StrettoWeb

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Seguo con attenzione e apprensione le inquietanti vicende mediorientali. Quanto accaduto nelle ore della notte, e che temevamo potesse verificarsi già da qualche giorno, apre a nuovi e inquietanti scenari che la comunità internazionale tutta è chiamata a scongiurare”. Così Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.

“Il fatto che l?offensiva iraniana si sia conclusa con questo attacco, come dichiarato da Teheran, non ci consente comunque di restare tranquilli. La situazione nell?area è e resta complessa, serve calma e moderazione da parte di tutti gli attori in campo. E non credo che una risposta forte di Israele, in un contesto assai precario, in cui ogni scenario di conflitto allargato va scongiurato, vada incontro all?esigenza sacrosanta di sicurezza del suo popolo. La posizione del governo italiano in queste ore impegnato per una de-escalation, il grande lavoro diplomatico svolto dal Ministro Tajani e i suoi innumerevoli contatti con tutti gli attori in campo, testimoniano il nostro impegno e la bussola della presidenza italiana del G7 in un momento delicato. Auspico che al più presto, compatibilmente con l?evoluzione della situazione, il governo possa venire in Parlamento non solo per rendere una necessaria informativa ma per favorire un momento di confronto e di dibattito?.

