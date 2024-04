Mo: Provenzano, ‘Pd c’è ma serve impegno forte per cessate fuoco a Gaza’**

StrettoWeb

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ?Noi abbiamo condannato l’attacco dell?Iran a Israele ma ora l?impegno della comunità internazionale deve essere tutto teso a evitare un?ulteriore escalation, far cessare il fuoco e costruire la pace in Medio Oriente?. Così il responsabile Esteri del Partito democratico Peppe Provenzano, che nel corso del suo intervento al senato durante le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto ha offerto una disponibilità alla collaborazione sulla crisi in Medio Oriente ma chiedendo al Governo degli impegni.

?Serve una voce forte e unitaria dell?Italia in Europa per impedire l?allargamento della guerra su scala regionale. L?appello al cessate il fuoco immediato a Gaza del G7 stavolta non può cadere nel vuoto, nella smaccata indifferenza del Governo Netanyahu. La deterrenza è importante ma non basta, serve la politica. E su un impegno più forte e concreto per la soluzione politica della guerra in Medio Oriente, ricercando la massima condivisione in Parlamento, noi ci siamo stati e ci siamo?.

