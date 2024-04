Mo: polizia israeliana arresta 16 persone nella moschea di Al Aqsa

StrettoWeb

Tel Aviv, 6 apr. (Adnkronos) – La polizia israeliana ha arrestato 16 persone durante la preghiera dell’alba nella moschea di Al Aqsa sul Monte del Tempio a Gerusalemme. Una persona è stata arrestata per aver sparato fuochi d’artificio contro la polizia, mentre le altre sono state trattenute per incitamento alla violenza e al terrorismo dopo aver iniziato a cantare a sostegno di Hamas, riferisce la polizia, che ha utilizzato un drone per lanciare gas lacrimogeni.

I fedeli stavano prendendo parte alla preghiera del ‘Leilat al-Qadr’, durante la fine del mese sacro musulmano del Ramadan. La polizia afferma che la maggior parte degli arrestati sono giovani di Gerusalemme Est e del nord di Israele. Una persona proveniva dalla città di Nablus, in Cisgiordania.

