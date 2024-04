Mo: Malan, ‘da Fdi condanna, governo Meloni lavora per pace e protezione civili’

StrettoWeb

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – ?Fratelli d?Italia si unisce alla condanna degli attacchi iraniani e sostiene totalmente l?azione del governo e del presidente Meloni, che fin dall?aggressione di Hamas Israele hanno lavorato e lavorano per la pace, per proteggere tutti i civili e per evitare un ulteriore destabilizzazione del Medioriente?. Lo scrive su twitter il presidente dei senatori di Fratelli d?Italia, Lucio Malan.

