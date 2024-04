Mo: Fadlun, ‘il 7 ottobre l’umanità precipitata nell’abisso’

StrettoWeb

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Un film per comprendere l’abisso in cui il 7 ottobre l’umanità è precipitata”. Con queste parole, il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun ha presentato al cinema Farnese di Roma il documentario ‘Nova’ sul terribile attacco di Hamas. “Quello che è successo è difficile da raccontare – ha aggiunto – Ma chi ha realizzato il film, pur rappresentando i fatti, è riuscito a rispettare la dignità dei giovani che hanno partecipato al festival Supernova”.

“Il documentario mi ha catturato e annientato – ha detto ancora Fadlun – per la dimensione surreale di una tragedia purtroppo reale. Quello che si vede è realmente accaduto. L’antisemitismo non è mai finito e serpeggia nelle nostre società”.

