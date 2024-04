Mo: Biden esorta leader Congresso, ‘approvare pacchetto aiuti a Israele’

StrettoWeb

Washington, 15 apr. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato i leader del Congresso ad approvare un disegno di legge che includa 14 miliardi di dollari in aiuti a Israele. In una telefonata per discutere dell’attacco dell’Iran a Israele.

Il presidente della Camera repubblicana Mike Johnson, che ha partecipato alla call con Biden, ha riferito a Fox News che il suo partito comprende ?la necessità di stare con Israele? e che cercherà di portare avanti il ??pacchetto di spesa questa settimana.

