Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, sottolineano fonti di governo, non ha partecipato oggi al Consiglio dei ministri (e alla successiva conferenza stampa) perché impegnata in Calabria con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in vista della Festa del Lavoro del Primo maggio.

