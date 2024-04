Minacce a Pino Masciari: “piena solidarietà, chi denuncia va tutelato”

StrettoWeb

“Abbiamo letto con apprensione la notizia delle minacce ricevute da Pino Masciari, ex imprenditore calabrese e testimone di giustizia entrato nel programma speciale di protezione nel 1997 insieme a moglie e figli per aver denunciato i crimini della Ndrangheta. Le nuove minacce, denunciate da Pino alle autorità e alla magistratura, impongono un’ampia riflessione sull’avvio del procedimento per la revoca della scorta. Pino Masciari è un simbolo di legalità, un esempio per tutti di cosa significhi non accettare le imposizioni della malavita e lottare con coraggio contro le mafie rischiando la propria vita e quella dei propri cari. A lui e alla sua famiglia va la piena solidarietà di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. Chi trova il coraggio di denunciare la criminalità organizzata va tutelato dalle istituzioni”. Lo affermano i parlamentari, gli europarlamentari e i consiglieri regionali piemontesi del M5S insieme alla coordinatrice del Comitato Nazionale Territori M5S e ai coordinatori e ai gruppi territoriali M5S.

