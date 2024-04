Milano: Prefettura, trovato accordo per festa fine Ramadan a Turbigo

StrettoWeb

Milano, 8 apr. (Adnkronos) – Dopo il decreto del Tar della Lombardia il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia ha incontrato il sindaco del Comune di Turbigo e l?associazione culturale ‘Moschea Essa’, con la partecipazione della Questura, dell?Arma, dei vigili del fuoco e di Città Metropolitana, al fine di valutare la sussistenza dei motivi di sicurezza ed incolumità pubblica per lo svolgimento della festività di fine Ramadan, che si svolgerà nelle date del 9 e 10 aprile prossimi.

Per consentire i festeggiamenti della ricorrenza religiosa, “è stata individuata, di intesa con tutte le parti, l?area destinata agli allenamenti del campo sportivo comunale che, per la presenza di un?area parcheggio e di un?adeguata perimetrazione, risulta adatta per fruibilità e controllabilità degli spazi” si legge in una nota della Prefettura. Il sindaco ha assicurato la rapida adozione dei provvedimenti autorizzativi e organizzativi. Al termine dell’incontro odierno, il prefetto Sgaraglia ha ringraziato tutte le parti che, “con grande spirito di collaborazione, hanno consentito il pieno raggiungimento dell?accordo”.

