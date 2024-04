Milano: difesa figlio La Russa, ‘soddisfatti, consulenza esclude assunzione Ghb’

StrettoWeb

Milano, 5 apr. (Adnkronos) – Le conclusioni della consulenza disposta dalla procura di Milano per gli avvocati Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, difensori di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, “confermano in maniera assoluta che i livelli di Ghb rilevati nel capello della ragazza sono costanti nell?arco dei cinque mesi esaminati e che tali livelli escludono assunzioni esterne”.

La difesa del giovane accusato di violenza sessuale “è molto soddisfatta dell?esito” della consulenza. “Se ci fosse stata una assunzione, secondo i dati scientifici riferiti anche dal nostro consulente, sarebbe sicuramente emersa, cosa che non è avvenuta”, si sottolinea nella nota.

“La circostanza, indicata dal perito in chiusura che una singola assunzione non sarebbe comunque rilevabile, non trova fondamento scientifico tant?è che lo stesso perito non ne fa cenno alcuno e, soprattutto, non si capirebbe, in tal caso, che senso avrebbe avuto la perizia” conclude la difesa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.