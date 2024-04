Milano: con 2 coltelli e una catena tenta rapina in supermercato, arrestato

StrettoWeb

Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Armato di due coltelli e una catena, è entrato in un supermercato e ha tentato di compiere una rapina, ma è stato arrestato. E’ accaduto nella tarda mattina di ieri, a Sesto San Giovanni, nel milanese.

A seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa, i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile sono intervenuti nel negozio, in zona Sesto 1° Maggio Fs, dove era stato segnalato un uomo con il volto coperto da un passamontagna, armato di due coltelli ed una catena che aveva intimato a due cassieri di consegnare il denaro contenuto nella cassa. La reazione dei dipendenti del supermarket ha sorpreso il rapinatore, che ha quindi tentato di fuggire, infrangendo la vetrata della porta d’ingresso dell?esercizio commerciale, trovando però all’esterno i militari sopraggiunti.

L’uomo, un 23enne italiano, nullafacente e censurato, è stato arrestato per tentata rapina e portato al carcere di Monza. Armi e passamontagna sono stati sequestrati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.