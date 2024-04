Migranti: sindaco Lampedusa, ‘sbarchi continui, chiediamo nave dedicata ai trasferimenti’**

StrettoWeb

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – “I numeri degli sbarchi continui sull’isola di Lampedusa non mi stupiscono. Per fortuna rispetto allo scorso anno si è registrata una diminuzione del 50 per cento degli arrivi e questo mi sta bene, sono numeri gestibili. Dalla mezzanotte ad ora sono stati dieci gli sbarchi, anzi li chiamerei soccorsi. Noi però continuiamo a chiedere una nave dedicata ai trasferimenti. Fino a due giorni fa ho sentito il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo l’ennesimo sbarco.

“Sono cambiate le modalità degli sbarchi – dice ancora – non arrivano più barche grosse, ma piccole imbarcazioni. E questo permette una gestione diversa, con calma, non sono numeri impegnativi, benché consecutivi – aggiunge Mannino – Il mare è stato in questi giorni una tavola e questo ha aiutato nel fare arrivare queste persone. L’importante è che i trasferimenti continuino, ma chiediamo ancora una volta una nave dedicata, sia per non stare dietro alle esigenze della nave di linea sia per non creare disagi per il traffico dei passeggeri”.

“A volte la nave ritarda la partenza e ci sono problemi di disponibilità di posti – prosegue il sindaco di Lampedusa Mannino – e questo impatta sui viaggiatori”.

