Meteo: in Lombardia temperature fino a 30 gradi, ma da lunedì tornano a calare

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Un vasto anticiclone disteso dalle coste oceaniche del Portogallo a gran parte del Mediterraneo centro-occidentale assicurerà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Nord Italia, Lombardia compresa. Secondo il bollettino meteo di Arpa regionale, nella giornata di domenica le temperature continueranno a salire fino a sfiorare i 30 gradi in pianura, mentre sulle Alpi la quota dello zero termico supererà i 3500 metri.

Primi cambiamenti da lunedì 15, quando una vasta area depressionaria in approfondimento sul Nord Europa raggiungerà le Alpi con un fronte di aria fredda, apportando su parte del nostro territorio una maggiore variabilità ma soprattutto un calo termico, che proseguirà probabilmente anche nei giorni successivi.

