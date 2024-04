Il Messina Volley conquista il girone Silver del campionato di Seconda Divisione

StrettoWeb

Con la vittoria nella 12ª giornata del Campionato di Seconda Divisione femminile FIPAV il Messina Volley chiude il torneo al primo posto con 34 punti. Le ragazze allenate da mister Domenico Rizzo avevano già ipotecato la prima piazza del girone Silver grazie agli 11 punti di vantaggio sul GGSD Mondo Giovane, seconda classificata. Ed è proprio contro le atlete di coach Antonio Capillo che le giallo-blu si sono imposte per 3-1, fra le mure amiche del “PalaRescifina”, in quest’ultima uscita stagionale.

Capitan Carmen Tiano e compagne si sono distinte per tutto il torneo con 11 vittorie (10 consecutive) ed una sola sconfitta maturata nella penultima giornata al tie-break contro l’Ottica Cavallaro Peloro Volley. Dei 35 set vinti ne corrispondono soltanto 8 persi, mentre 1035 è il computo dei punti realizzati contro gli 824 subiti.

Le parole di Coach Rizzo

“L’obiettivo che ci siamo posti per questa stagione – dichiara coach Rizzo – era quello di disputare un torneo che ci potesse consentire di migliorarci tecnicamente e tatticamente senza nessuna velleità in termini di classifica. Partita dopo partita ci siamo resi conto dei risultati ottenuti ed abbiamo cominciato a credere di poter fare un bel percorso, ovviamente fino alla matematica certezza del primo posto. Il nostro cammino è stato contraddistinto da 11 vittorie ed una sola sconfitta, peraltro al tie-break, e dunque possiamo dire che abbiamo dominato il girone. Sono soddisfatto di questi risultati soprattutto per le ragazze e per il loro lavoro in palestra. Abbiamo avuto la conferma che con il lavoro e l’impegno alla fine arrivano i risultati. Per noi è importante la crescita personale e anche quella di squadra e non c’è soddisfazione più bella nel superare i propri limiti e migliorare constantemente. E’ ovvio che vincere ti appaga per i sacrifici e il lavoro in palestra”.

Il pensiero di capitan Tiano

“Il Messina Volley ha dimostrato grande determinazione – commenta il capitano giallo-blu Tiano – e talento tradotti nella crescita significativa nel corso del torneo. La nostra performance è stata importante e mi piace elogiare l’impegno e la dedizione in campo e sono convinta che molte ragazze sono da tenere d’occhio per il futuro. Dal mio punto di vista, tornare in campo dopo anni di pausa è stata una sensazione incredibile. La passione e l’emozione sono ancora vive, ma c’è anche la consapevolezza della propria esperienza e conoscenza del gioco. Come capitano vorrei ringraziare di cuore l’allenatore Domenico Rizzo e il direttore sportivo Mario Rizzo, per il loro impegno, sostegno e dedizione durante tutta la stagione. Senza di loro non avremmo potuto raggiungere i nostri obiettivi e celebrare questo successo”.

Il roster del Messina Volley vincitore del girone Silver di Seconda Divisione: Ilaria Maria Bonfiglio, Marta Calareso, Emma Carbone, Carlotta Dulcetta, Rebecca Frazzica, Roberta Frazzica, Carmen Lipari, Belmarina Mondello, Malina Pasa, Giulia Pia Perdichizzi, Manuela Sarò, Aurora Sabella, Elisa Scarfì, Marika Strano, Carmen Tiano.

