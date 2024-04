Messina, riduzione della Tari: il consiglio comunale vota una variazione di bilancio di 700 mila euro

StrettoWeb

consiBuone notizie per i cittadini di Messina. Il Consiglio Comunale ha votato una variazione in base alla quale abbiamo trovato 700 mila euro per promuovere la riduzione della Tari. “Durante l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 avevo chiesto ai consiglieri comunali di non presentare emendamenti, perché quest’anno per effetto dell’approvazione del piano di riequilibrio abbiamo dovuto mettere da parte tante risorse come richiesto dalla Corte dei Conti”, afferma il sindaco Federico Basile. “Avevo assunto un impegno ovvero che quegli emendamenti sarebbero stati adottati nel bilancio ed oggi a maggioranza dei presenti (26 su 26 ) il Consiglio Comunale ha votato una variazione in base alla quale abbiamo trovato 700.000 € per promuovere la riduzione della Tari L’azione amministrativa che stiamo portando avanti è seria e rigorosa e stiamo dando risposte a tutte le fasce più bisognose”, rimarca Basile.

La soddisfazione di Gioveni

“Questa abbiamo approvato all’unanimità una importante Variazione di Bilancio con la quale sono stati stanziati anche per il 2024 delle risorse (700.000 euro) per sgravare le famiglie a basso reddito dal pagamento (in tutto o in parte) del tributo“, è quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Libero Gioveni. “Ringrazio l’Amministrazione che, dopo la bocciatura del nostro emendamento in sede di approvazione del Bilancio, ha mantenuto l’impegno con noi e con altri gruppi. Nel mio intervento ho voluto evidenziare il caos che probabilmente si innescherà dopo l’approvazione della nuova delibera visto che ancora non sono state pubblicate le graduatorie delle agevolazioni 2023. Ma meglio averceli naturalmente di questi problemi”, conclude Gioveni.

Rinaldo: “un grande giorno”

“Oggi un grande giorno, nei lavori d’aula di consiglio comunale abbiamo approvato una variazione di bilancio redatta dall’ assessore al ramo, nonché nostro sindaco Federico Basile, il quale aveva promesso, in fase di approvazione del bilancio previsionale avvenuta il 20 febbraio 2024, che avrebbe trovato in una fase successiva i soldi per promuovere incentivi sulla Tari anche per l’anno in corso”, è quanto afferma il consigliere comunale di maggioranza, Raffaele Rinaldo. “La promessa non è stata disattesa ed è stata accolta con entusiasmo da tutti i gruppi politici, infatti, è riuscito con questa variazione, votata all’unanimità da tutti i 26 consiglieri presenti, a trovare la somma 700 mila euro per promuovere un bando (ancora ovviamente da redigere) per la riduzione della Tari 2024. Ancora una volta si è dimostrato che l’azione amministrativa di questa giunta sta portando grandi risultati con azioni serie e rigorose, dando risposte a tutta la città ed a tutte le fasce più bisognose”, conclude Rinaldo.

