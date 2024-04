“Cosa c’è da vedere a Messina?”, nasce il coordinamento per l’offerta turistica in città

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile, d’intesa con l’assessore al Turismo Enzo Caruso, ha presentato oggi a palazzo Zanca il Coordinamento di “Esplora Messina”, nell’ambito del portale online VISITME. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale è stata condivisa dagli operatori che hanno illustrato l’offerta turistica in città dei propri servizi da mettere a disposizione degli ospiti nelle strutture ricettive per la scoperta di Messina e delle sue peculiarità.

Le parole del sindaco Basile

“E’ la prima volta – ha spiegato il sindaco Basile – che si crea in città uno strumento di scelta per il turista, il crocerista e lo stesso cittadino, che parte in via sperimentale, ma attraverso una rete di collaborazione consente di mettere a sistema una serie di servizi e attività per conoscere Messina e le sue bellezze. Il prossimo passaggio sarà il coinvolgimento diretto delle strutture ricettive chiamate a presentare questa offerta condivisa e strutturata a chi soggiorna in città. Si tratta di un punto di partenza con l’adesione di nove operatori turistici, ma l’obiettivo è estendere la rete per un’offerta turistica sempre più adeguata, alternativa e funzionale”.

Le parole di Caruso

L’assessore Caruso è entrato nello specifico, evidenziando che “questa iniziativa è utile non soltanto ai croceristi, ma anche al turismo stanziale; Messina infatti non deve essere più considerata città di transito, ma da visitare e soggiornare. Si mettono a sistema, in maniera congiunta, i vari servizi che ogni operatore ha sempre proposto in modo autonomo con la propria azienda, per rispondere alla richiesta di chi, motivato da una vacanza e/o da un evento, sceglie di pernottare e visitare Messina. L’offerta prevede escursioni in barca a vela o con la feluca, il percorso con la pista ciclabile e bus turistici per visitare la città, passeggiate in bici con o senza accompagnatore, tour 4×4 sui monti Peloritani e altre attività”.

Le nove aziende che hanno aderito sono Mediterranea bike – tour in bici; Discover Messina – walking tour con guida turistica; Pesca Turismo Mancuso – giro in barca; Xplore 4×4 – tour Peloritani 4×4; Ditta Puleo – bus scoperto; Pellegrino services s.r.l. trenini turistici; Centro moto noleggio scouter e bici elettriche; Radio Taxi Jolly – taxi a Messina; e SunSicily noleggio imbarcazioni a vela.

