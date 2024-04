Messina, è morto il fratello di Nino Frassica: la città piange Uccio

StrettoWeb

Lutto a Messina, nella famiglia dell’attore siciliano Nino Frassica. E’ morto a Galati Marina il fratello Matteo, per tutti Uccio. Aveva 78 anni. I funerali si terranno domani, 24 aprile, nella Chiesa di Galati Marina, alle ore 16. Sui social, un toccante post del figlio di Uccio, Alberto, che affonda le radici nel rapporto con la sua terra, con il mare e con lo Stretto.

“Matteo, conosciuto come Uccio, ha un legame da sempre con Cola”, si legge. “Come Cola, appena ha guardato oltre le mura di casa, ha incontrato il blu del mare. Un blu di vento e di sole, che sa di sapienza antica, di avventura e di sale. E ha trovato naturale abbandonarsi al mare e alle sue storie che profumano di leggende, di viaggi dentro l’anima, di silenzi di respiro e urla di tempesta, di remi che affondano nell’acqua e di pensieri che scendono nel profondo dello Stretto”.

Uccio è nato di fronte ad un ridotto spazio di mare, spesso difficile e duro, ma a volte di una dolcezza infinita che non vorrebbe mai farti andare via, e al mare ha concesso l’anima. Ed è nell’amore atavico verso il mare che si è unito a Cola, oltrepassando il legame di sangue e diventando fratello di vita. Per un ultimo saluto a mio Padre, i funerali saranno domani alle ore 16.00 alla Chiesa di Galati Marina”.

