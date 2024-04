Messina: lavori di ripristino della pavimentazione in un tratto di via Faranda, la viabilità

StrettoWeb

Sino alle ore 18 di domani, sabato 27 aprile, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, entrambi i lati di via Faranda, nel tratto compreso tra le vie Porta Imperiale e Cesare Battisti a Messina. I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nel tratto sopra esposto.

Dissuasori di sosta in piazza Attilio Salvatore

Disposta la collocazione di dissuasori di sosta (fittoni cilindri metallici) nella rampa per l’accesso di persone disabili, recentemente realizzata in piazza Attilio Salvatore, lato via Pola. Il provvedimento è stato adottato per evitare la sosta veicolare illegittima all’interno della stessa rampa, che impedisce la fruibilità.

