Messina: si fa male alle Gole di Alcantara, anziano salvato dai Vigili del Fuoco | FOTO

In data odierna, alle ore 9:30, presso la centrale operativa dei Vigili del fuoco di Messina è pervenuta richiesta dal NUE (Numero Unico Emergenza) per soccorso persona in zona impervia in località gole dell’Alcantara nella giurisdizione del Comune di Francavilla di Sicilia.

Immediatamente è stata inviata una squadra VVF del distaccamento di Letojanni e precauzionalmente anche un elicottero dei vigili del fuoco, “Drago 148” con personale aereo soccorritore dal nucleo elicotteri di Fontanarossa Catania.

Gli aerosoccorritori hanno raggiunto l’infortunato, una persona anziana, provvedendo ad adagiarlo e immobilizzare su barella che, mediante verricello in dotazione all’elicottero, è stato issato a bordo e trasferito, immediatamente, presso l’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

