Messina, Gioveni sul caro affitti degli immobili commerciali: “l’Amministrazione intervenga con misure di contrasto”

“Se non si riesce a far abbassare il caro affitti degli immobili commerciali, sarà sempre più difficile una ripresa economica delle attività produttive!” Nel denunciare in Aula questa condizione sempre più presente soprattutto nel centro città, il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha chiesto all’assessore alle attività produttive Massimo Finocchiaro un intervento da parte dell’Amministrazione per mitigare il caro affitti.

“E’ noto a tutti – spiega Gioveni – come purtroppo molte imprese locatarie di immobili commerciali non riescano ad uscire dal guado a causa dei troppo onerosi affitti che i rispettivi proprietari chiedono mensilmente. E’ ovvio che sulla piena libertà dei proprietari di chiedere un corrispettivo congruo alle loro esigenze non si può certo intervenire se non con un appello ad essere più sensibili alle evidenti difficoltà dei commercianti – dichiara il consigliere. Purtuttavia l’Amministrazione – prosegue l’esponente di FdI – nell’interesse di fronteggiare la crisi, è chiamata a porre in essere tutti gli strumenti necessari per tendere una mano ai protagonisti del nostro tessuto economico e produttivo”.

“Per questo – conclude Gioveni – oltre a richiedere il varo di bandi per la locazione di immobili comunali, ho chiesto all’assessore Finocchiaro di farsi parte attiva in Giunta al fine di individuare delle misure che possano sostenere queste attività, come per esempio sgravi sull’IMU ai proprietari che dimostrerebbero di ridurre gli affitti ai loro locatari, oppure agevolazioni sulla Tari direttamente agli stessi commercianti”.

