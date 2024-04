Messina Futsal, buona la prima playout: 3-1 al Real Dem nella gara d’andata

StrettoWeb

Il Messina Futsal ha vinto per 3 a 1, al “PalaLaganà”, la partita contro il Real Dem C5, andata del playout di serie A2 di calcio a 5. La permanenza nella prestigiosa categoria nazionale si deciderà sabato 4 maggio nella sfida di ritorno. Dopo le iniziali fasi di studio, la squadra allenata da Salvatore Battiato passa in vantaggio al 5’, quando l’argentino Lautaro Mendez finalizza il perfetto assist dalla sinistra di Nanni Piccolo. Trascorrono pochi istanti e Piccolo centra il palo su schema di punizione. Il raddoppio porta la firma (9’) dell’ispirato Piccolo, che insacca la sfera sugli sviluppi di un’incursione centrale, illuminata dal passaggio di Marcio Garcia. Sul 2-0, gli abruzzesi provano a reagire, ma il punteggio rimane invariato all’intervallo, nonostante un insidioso tentativo di Mendez dal limite, “murato” sul più bello.

In apertura di ripresa, ancora Mendez cala il tris con una spettacolare realizzazione sotto l’incrocio. Dall’altra parte, gol annullato agli ospiti per fallo di mano nei pressi della linea. Il “legno” nega poi la rete alla staffilata di Garcia. Al 13’ Riccardo Zaffiri riduce, invece, le distanze con un beffardo colpo di testa direttamente sul lancio del portiere. Negli ultimi minuti di gioco, gli attacchi portati da Consolo e compagni peccano della necessaria lucidità e, così, la difesa avversaria non corre particolari rischi, se si esclude una forte conclusione di Piccolo, intercettata dal portiere in tuffo. Il Messina Futsal dovrà preparare, in settimana, nel migliore dei modi il prossimo match, che varrà l’intera stagione.

