Messina Futsal, ecco il playout: domani la partita d’andata contro il Real Dem

Ultima e decisiva chiamata per il Messina Futsal, che affronterà domani (sabato 27 aprile) il Real Dem C5 nella gara d’andata del playout di serie A2 di calcio a 5; il ritorno è fissato sabato 4 maggio in Abruzzo. I giallorossi dovranno fornire una prestazione positiva già nella prima partita, che si disputerà sul parquet del “PalaLaganà” (inizio ore 15.00), per mettere fondamentali “mattoni” in chiave salvezza.

In settimana, Consolo e compagni si sono allenati con grande impegno e senza lesinare energie nell’impianto di Montepiselli per farsi trovare pronti al doppio importante appuntamento. Il tecnico peloritano Salvatore Battiato avrà a disposizione l’intero organico, fatta eccezione per lo squalificato capitano Giuseppe Coppolino. Di fronte ci sarà un avversario determinato a centrare lo stesso obiettivo, che ha chiuso la regular season in decima posizione nel girone C con 8 punti conquistati sul campo (2 vittorie e 2 pareggi).

Programma serie A2: Playoff: Bitonto-Futsal Canicattì e Audace Monopoli-Mascalucia C5. Playout: Messina Futsal-Real Dem C5.

