Messina, Cristina Cannistrà (M5S) sollecita l’amministrazione comunale alla redazione del Peba

La responsabile provinciale del MoVimento 5 Stelle, Cristina Cannistrà, già consigliera comunale, interviene sulla mancata attuazione a Messina del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, dichiarando: “sin dal 2021 l’Amministrazione comunale ha ricevuto numerosi solleciti dal gruppo consiliare M5S per redigere il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA), ma ancora non ha provveduto alla sua redazione. Avevamo chiesto, in particolare, una stesura partecipata dei PEBA e del loro finanziamento. Ritengo fondamentale l’attuazione di questi strumenti urbanistici, che servono a monitorare, progettare e pianificare gli interventi finalizzati alla fruibilità degli edifici, con la classificazione delle barriere architettoniche, le proposte per la loro eliminazione e la stima dei costi per ogni intervento”.

Conclude Cristina Cannistrà: “sarebbe anche opportuno creare una campagna di ascolto per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e l’introduzione negli enti locali e nelle società partecipate della figura del Disability Manager, che ha la funzione di promuovere i diritti delle persone con disabilità, segnalare ai responsabili degli uffici eventuali criticità, prevedere una segnaletica adeguata per l’accesso alle sedi dei servizi e verificare l’effettiva accessibilità delle strutture comunali. In questi anni si sono anche spesi più volte su questa tematica così importante, anche i consiglieri municipali M5S, ma purtroppo mi trovo ancora a sollecitare l’amministrazione a provvedere affinché nessuno resti escluso”.

