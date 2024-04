Messina: cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza, arriva l’ok dal consiglio comunale

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina, riunito oggi in seduta ordinaria per il prosieguo dell’attività deliberativa, ha approvato, con ventotto voti favorevoli, un astenuto e nessuno contrario, la “rimodulazione delle Commissioni consiliari permanenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del regolamento del Consiglio comunale”. Successivamente l’Aula ha esitato all’unanimità (ventotto voti favorevoli) il “conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza”. Il Consiglio ha infine approvato, con ventisei voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto, lo “schema di convenzione per usi temporanei di cui all’art. 23 quater del DPR 380/2001”.

Domani nuova seduta

Per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 18, il Civico consesso è convocato in seduta ordinaria. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) approvazione aggiornamento ed adeguamento del Piano comunale di Protezione civile – Piano di emergenza”; 2) nomina presidente della Consulta giovanile; 3) varie proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio.

