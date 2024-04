Messina, boom di crocieristi negli ultimi giorni

StrettoWeb

Più di 6.000 crocieristi sbarcati questi giorni a Messina hanno potuto assistere ad una serie di spettacoli grazie all’evento “Visita la Via degli Artisti in piazza Duomo”: diversi performer li hanno infatti accolti al loro arrivo al porto coinvolgendoli ed allietandoli con il loro talento artistico. Con l’occasione, è avvenuta la riapertura del Monte di Pietà che, insieme all’Infopoint già presente, possono favorire la promozione del territorio.

Gli appuntamenti con l’iniziativa “Visita la Via degli Artisti in piazza Duomo” non terminano qui: sono previste altre 3 giornate in cui musicisti, giocolieri, attori, ballerini e disegnatori accoglieranno i turisti all’interno della stagione croceristica 2024.

