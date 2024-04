Messina, Atletica Leggera e Calcio: il binomio della “Gioco Sport” all’Istituto Spirito Santo

StrettoWeb

Le attività della Gioco Sport, associazione dilettantistica cittadina, continuano a riscuotere meritati consensi. Tra queste, spicca il corso di avviamento all’atletica leggera, che si sta svolgendo, il lunedì ed il venerdì (dalle ore 15.00 alle 16.00), presso l’Istituto Spirito Santo “Annibale Maria di Francia” di via San Marta. Abbinato a momenti dedicati al calcio, ha per protagonisti i bambini della fascia d’età che va dai 3 ai 5 anni.

“L’atletica racchiude tante specialità: corsa, lanci e salti – dichiara il tecnico Rossella Granà, che, insieme a Gioele Scudo, coordina il corso – Il nostro obiettivo primario è quello di sviluppare nel bambino fondamentali schemi motori, facendolo attraverso il gioco di squadra ed individuale. Il calcio offre l’opportunità di divertirsi, ma anche di crescere attraverso la pratica sportiva e lo stare insieme. Per i più piccoli sono previsti allenamenti strutturati, in modo possano imparare attraverso esplorazione e curiosità. Tutto ciò viene realizzato tramite movimenti liberi, ma coordinati, rispettando il tempo della lezione e incoraggiando positivamente i partecipanti nello svolgimento di divertenti esercizi fisici”.

Con l’inizio della primavera, c’è, inoltre, la gradita possibilità di usufruire di spazi all’aperto, che rendono i pomeriggi ancora più piacevoli e coinvolgenti, in perfetta sintonia con dettami e prerogative della Gioco Sport. Per ulteriori informazioni sui corsi attivi e in via di programmazione è possibile contattare il cell. 3481533639.

