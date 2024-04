Messina: arriva “Cer3ero”, l’evento avvolto nel mistero per settimane: di che si tratta | INFO

StrettoWeb

Oggi, Sabato 27 aprile, si svolgerà “Cer3ero”, l’evento culturale patrocinato dal Comune di Messina, la Fumetteria “La Torre Nera”, MessinaCon, Stretto Crea e la Fondazione Architetti del Mediterraneo di Messina. L’annuncio era stato dato già lo scorso febbraio, avvolto in un’atmosfera di mistero e comunicando solo “il desiderio di ispirare e coinvolgere un pubblico appassionato di arte”. Questa volta la notizia arriva direttamente dagli artisti coinvolti: Marco Pavone, Alessio Crisafulli, in arte “Taimo”, e Samuele Sciarrone, noto anche come “Sam Levi”.

I tre messinesi hanno quindi rivelato anche che la location sarà la Chiesa di Santa Maria Alemanna e invitano gli interessati a seguire i canali social e consultare il sito www.cer3ero.it per restare aggiornati e ricevere ulteriori informazioni sull’evento. Quella di sabato 27, dicono, sarà “un’esperienza per tuffarsi nel mondo dell’arte, con opere che raccontano un viaggio unico attraverso inferno, purgatorio e paradiso, interpretato in modo personale dagli artisti. I partecipanti avranno l’opportunità di ammirare le opere, assistere a performance live e godere di momenti di musica e intrattenimento”.

