Maviglia (Movimento indipendenza): “vergogna: la città metropolitana dimentica le scuole, anzi, ancor peggio, fa finta di occuparsene”

“Vergogna è la parola da dire per quello che è successo e per quello che poteva succedere al LICEO CLASSICO IVO OLIVETI a Locri. La scarsa se non assente manutenzione in tutte le scuole della provincia ci porta a queste conseguenze. Io sottoscritto Maviglia Francesco vice presidente provinciale del MOVIMENTO INDIPENDENZA esprimo indignazione e non voglio neanche pensare cosa sarebbe potuto accadere se ci fosse stato qualcuno presente al momento del crollo della finestra”. Lo afferma in una nota Franco Maviglia, vice Presidente provinciale Reggio Calabria “Movimento indipendenza” del Circolo Sergio Ramelli Locri.

“L’episodio di qualche giorno a Locri è l’episodio che potrebbe accadere in tutte le nostre scuole. Il degrado che persiste in tutte le strutture scolastiche, mi impone a urlare vergogna verso il Sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Falcomatà per la poco o nulla attenzione, verso le suddette strutture. Non riesco a capire il perché di questa totale noncuranza, nonostante la disponibilità di fondi presenti”.

“Non è importante fare le fotografie dopo aver scampato il pericolo e “tamponato” il danno. Si previene attraverso la manutenzione e la responsabilità o quantomeno dopo che accadono le cose si chiede scusa e si ringrazia il Signore piuttosto che apparire come il risolutore dei problemi. Si procedere con i lavori senza tanta pubblicità per fini elettorali, che sono un’offesa a tutti gli utenti di quella scuola, se non per tutti i cittadini. Fare politica e amministrare un bene pubblico è molto difficile. Oggi è andata bene, domani?”.

