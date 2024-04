Mattarella: ‘contrasto a pirateria e diplomazia navale per garantire libertà mari’**

StrettoWeb

Accra, 6 apr. (Adnkronos) – “La missione in cui siete impegnati è di grande importanza, ha una finalità di grande, primario rilievo per la convivenza nel mondo: la libertà nei mari, attraverso la libertà di navigazione che si intende assicurare, attraverso il contrasto alla pirateria, ai traffici illeciti e anche attraverso l’esercizio della diplomazia navale, che consente collaborazione proficua in sede internazionale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della sua visita a bordo della nave Bettica.

