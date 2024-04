Marchio DE.CO.: l’Amministrazione comunale di Messina incontra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile ha incontrato oggi, venerdì 5 aprile, a palazzo Zanca a Messina, gli esperti nominati lo scorso mese di marzo, componenti del Comitato Tecnico Scientifico, per la valutazione di prodotti tipici del territorio messinese che sulla base della valenza culturale, enogastronomica, etnoantropologica e produttiva meritano l’attribuzione del marchio De.Co. (Denominazione Comunale). All’incontro hanno preso parte l’assessora alle Politiche Agroalimentari Alessandra Calafiore e l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro.

Al team, composto da sette esperti dei diversi settori, agroalimentare Nicola Cicero; gastronomico Pasquale Caliri; commercio Gabriele Arcovito; artigianato e manifattura Letterio Freni; artistico e delle tradizioni locali Nicolò Donato; Francesco Arena e Vincenzo Piedimonte rispettivamente, esponente dell’associazionismo e di enti e organizzazioni per la promozione delle tipicità territoriali, il sindaco Basile e gli assessori Calafiore e Finocchiaro hanno dato loro il benvenuto confidando in una reciproca collaborazione e sinergia di intenti per avviare una programmazione strategica volta a promuovere e valorizzare le tradizioni enogastronomiche e più in generale le eccellenze locali.

Le parole di Basile

“Abbiamo raggiunto uno step importante – ha aggiunto Basile – da questo momento in poi, l’utilizzo del marchio De.Co. rappresenta la nostra sfida per la salvaguardia e la valorizzazione delle eccellenze messinesi, non soltanto per promuovere i nostri prodotti ma impegnarci per creare un circuito produttivo in chiave di offerta turistica, al fine di rendere fruibili attraverso l’allestimento di eventi e manifestazioni siti e luoghi della di interesse storico, culturale, artistico e naturalistico della Città”.

