Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Le posizioni dei 5S contro termovalorizzatori (quindi per le discariche), rigassificatori e per la chiusura della produzione nazionale di petrolio e gas, li rendono un pericolo per la sicurezza nazionale. La decrescita infelice, costosa e sussidiata”. Così Carlo Calenda su twitter.

