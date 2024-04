StrettoWeb

(Adnkronos) – “Ne ho sempre avuta tanta di paura, ma non ho mai mollato e ho sempre reagito, sono contento. Ho rivissuto attimo per attimo tutti quei passaggi che si sono susseguiti quella notte e adesso non ho più parole perché mi sento commosso” conclude il ristoratore

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.